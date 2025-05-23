В Бельгии прошел 6-й Диалог по безопасности ЕС-Азербайджан

В Бельгии прошел 6-й раунд Диалога по безопасности между Европейским Союзом (ЕС) и Азербайджаном.

В Бельгии прошел 6-й раунд Диалога по безопасности между Европейским Союзом (ЕС) и Азербайджаном.

Как передает Report , об этом в соцсети Х сообщил азербайджанский посол в Бельгии и Люксембурге, глава представительства при ЕС Вагиф Садыгов.

Заседание прошло под сопредседательством помощника президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева и заместителя генерального секретаря Службы внешних связей Евросоюза Олафа Скуга.

Посол отметил, что в рамках встречи стороны провели "содержательные и открытые обсуждения" перспектив сотрудничества.

"<...> Состоялись содержательные и открытые обсуждения текущих отношений и перспектив сотрудничества в сфере политики и безопасности. Этот диалог последовал за серией важных встреч высокого уровня ЕС-Азербайджан, [проведенных] в последние месяцы на Мальте, в Баку, Брюсселе, Тиране. Двусторонние, региональные и глобальные события требуют регулярного целенаправленного обмена мнениями. Сегодня также состоялись важные обсуждения с другими высокопоставленными должностными лицами ЕС и представителями ряда государств-членов ЕС, включая принимающую страну Бельгию", - подчеркнул В.Садыгов.