В Батуми с уважением почтили память общенационального лидера

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Генеральное консульство Азербайджана в Батуми провело мероприятие, посвященное дню памяти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как передает грузинское бюро Report, на мероприятии были озвучены государственные гимны Азербайджана и Грузии, память об общенациональном лидере был почтена минутой молчания.

Генеральный консул Рашад Исмайылов во время выступления рассказал о масштабах и уникальности Гейдара Алиева, о его вкладе в грузино-азербайджанские отношения, о незаменимой роли и заслугах в развитии этих отношений. Было отмечено, что Гейдар Алиев пришел к власти по зову народа и спас страну от распада, продемонстрировал гражданское единение всему миру. Также было отмечено, что он является архитектором азербайджано-грузинских отношений. Всенародный лидер уделял большое внимание отношениям с Грузией и не жалел помощи дружественному грузинскому народу в самые сложные периоды.

Министр науки, образования и молодежи Аджрской автономной республики Инка Шамилашвили во время выступления отметил, что светлая память о Гейдаре Алиеве всегда будет жить в сердцах дружественных народов.

На мероприятии приняли участия министр науки, образования и молодежи Аджрской автономной республики Инка Шамилашвили, министр здравоохранения и социальной защиты Заал Микеладзе, мэр города Батуми Лаша Комахтдзе, генеральной консул Турции Макбуле Коджак, генеральный консул Ирана Хоссейн Машхади, главный редактор Аджара-ТВ Натия Капанадзе, ректор Батумского государственного университета Мераб Халваши, генеральный секретать грузинской международной ассоциации инвесторов Осман Чалышкан, сотрудники “SOCAR-Georgia”, интеллигенция автономной республики и азербайджанской общины Грузии.

В конце мероприятия были продемонстрированы фотовыставка и фильм о жизни и деятельности Гейдара Алиева.