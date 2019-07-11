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В Батуми проходит международная конференция, посвященная 10-летию "Восточного партнерства"

В Батуми проходит конференция к 10-летию Восточного партнерства

В столице Аджарской Автономной Республики Грузии, Батуми, проходит международная конференция, посвященная 10-летнему юбилею программы "Восточного партнерства" Европейского союза.

Как сообщает грузинское бюро Report, в мероприятии принимают участие президент Совета Европейского Союза Дональд Туск, высокопоставленные лица структуры и программы "Восточного партнерства", представители правительства и государства Грузии.

Азербайджан в мероприятии представляют заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев и заместитель министра экономики Руфат Мамедов.

На конференции обсудят достижения программы "Восточного партнерства", планы сотрудничества до 2020 года и текущую геополитическую обстановку. В ходе мероприятия будут организованы тематические сессии, посвященные основным направлениям сотрудничества. Участники поделятся новыми идеями для укрепления сотрудничества и поощрения процессов интеграции в Европу после 2020 года.

Участники конференции также обсудят демократические процессы, безопасность на Черном море и продолжающиеся в регионе конфликты, проекты в транспортной, энергетической и других экономических сферах, направленные на углубление экономической интеграции в ЕС.

Конференция продолжится завтра.

Наряду с международной конференцией, в Батуми организуют первый инвестиционный форум по "Восточному партнерству".

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