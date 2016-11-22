Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Баку состоялся семинар по четвертому компоненту программы MOBILAZE (Поддержка реализации Партнерства с Азербайджаном во имя мобильности), финансируемой Европейским Союзом.

Как сообщает Report, четвертый компонент был посвящен усовершенствованию процесса принятия решения по представлению статуса беженца.

Выступая на мероприятии, менеджер проектов Международного центра развития миграционной политики Эльнур Насибов сказал, что основной целью проекта является формирование миграционной политики и оказание технической поддержки структурам, занимающимся вопросами миграции в Азербайджане.

В свою очередь, начальник управления Государственной миграционной службы Азербайджана Назим Салманов заявил, что на семинаре будут обсуждены вопросы усовершенствования системы предоставления убежища и доведения ее до стандартов Европы.

Далее семинар продолжился обсуждением различных вопросов по соответствующей теме среди участников семинара. Отметим, что в программе MOBILAZE участвуют также специалисты различных госструктур Болгарии, Чехии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Словакии и Польши.