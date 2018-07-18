В Баку состоялось подписание азербайджано-итальянских документов

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ 18 июля по окончании встречи в расширенном составе состоялась церемония подписания документов с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.

Как сообщает Report, "Меморандум о взаимопонимании между Азербайджанским университетом архитектуры и строительства и Миланским политехническим университетом Италии" подписали ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчохра Мамедова и руководитель департамента дизайна Миланского политехнического университета Сильвия Пиарди.

"Меморандум о взаимопонимании между Закрытым акционерным обществом "Азербайджанские железные дороги" и Государственными железными дорогами Италии" подписали председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов и вице-президент Железнодорожной компании Италии по международному развитию Джованни Рокка.

"Техническое соглашение о ветеринарной медицине между Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и Министерством здравоохранения Итальянской Республики" подписали посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде и посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

"Совместную декларацию о сотрудничестве в области высшего образования между Министерством образования Азербайджанской Республики и Министерством образования, университетов и исследований Итальянской Республики" подписали посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде и посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.