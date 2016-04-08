В Баку состоялась презентация туристических возможностей Индонезии

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ В резиденции посла Индонезии в Азербайджане состоялась презентация туристических возможностей этой страны.

Как сообщает Report, на мероприятии участвовали спецпредставитель вице-президента Индонезии по вопросам туризма и экономики Мухаммед Зулкарнаин, а также члены делегации, участвующие на Международной туристической выставке в Азербайджане AITF-2016.

Выступивший на мероприятии посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Фанани отметил, что его страна придает большое значение участию на этой выставке, в связи с чем президент и вице-президент Индонезии отправили на нее специальную делегацию.

Посол рассказал также о туристическом потенциале страны, отметив, что Индонезия состоит из 17 500 островов, каждый из которых имеет свою особенность и красоту.

"Своей неповторимой флорой и фауной, подводным миром Индонезия отличается от других стран. Индонезия встречает своих гостей улыбкой, улыбкой и провожает", - сказал Х.Фанани.

Затем был представлен видеоролик о туризме в Индонезии.