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    В Баку состоится конференция по кибербезопасности

    В Университете АДА в Баку состоится конференция Национальная безопасность в век информации

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ 13 апреля в Университете АДА в Баку состоится конференция "Национальная безопасность в век информации". Как сообщает Report, конференция организована министерством иностранных дел Азербайджана и офисом координатора проектов ОБСЕ в Баку. 

    Ожидается, что в ней примут участие  ректор Университета АДА Хафиз Пашаев, координатор проектов ОБСЕ в Баку Алексис Шахтахтински, ряд глав дипломатических миссий, аккредитованных в Баку. Участники конференции обсудят вопросы кибербезопасности и укрепление сотрудничества в противодействии киберугрозам. 

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