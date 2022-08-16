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В Баку прошло заседание межправкомиссии Азербайджан-Кыргызстан

В Баку прошло заседание межправкомиссии Азербайджан-Кыргызстан 16 августа в Баку прошло 4-е заседание совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой в экономической и гуманитарной сферах.
Внешняя политика
16 августа 2022 г. 15:24
В Баку прошло заседание межправкомиссии Азербайджан-Кыргызстан

16 августа в Баку прошло 4-е заседание совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой в экономической и гуманитарной сферах.

Как сообщает Report, в заседании под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики, сопредседателя комиссии Али Ахмедова с азербайджанской стороны и заместителя председателя Кабинета министров Кыргызской Республики, сопредседателя комиссии Бакыта Торобаева с кыргызской стороны приняли участие полномочные представители соответствующих государственных структур обеих стран.

По итогам встречи Али Ахмедов и Бакыт Торобаев подписали протокол 4-го заседания совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой в экономической и гуманитарной сферах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycanla Qırğızıstan arasında hökumətlərarası komissiyanın 4-cü iclası keçirilib

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