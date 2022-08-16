В Баку прошло заседание межправкомиссии Азербайджан-Кыргызстан

16 августа в Баку прошло 4-е заседание совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой в экономической и гуманитарной сферах.

16 августа в Баку прошло 4-е заседание совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой в экономической и гуманитарной сферах.

Как сообщает Report, в заседании под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики, сопредседателя комиссии Али Ахмедова с азербайджанской стороны и заместителя председателя Кабинета министров Кыргызской Республики, сопредседателя комиссии Бакыта Торобаева с кыргызской стороны приняли участие полномочные представители соответствующих государственных структур обеих стран.

По итогам встречи Али Ахмедов и Бакыт Торобаев подписали протокол 4-го заседания совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой в экономической и гуманитарной сферах.