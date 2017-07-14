В Баку прошло мероприятие под названием "15 Temmuz Dastanı"

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском национальном драматическом театре прошло мероприятие под названием "15 Temmuz Dastanı", посвященное годовщине попытки госпереворота в Турции 15 июля 2016 года.

Как сообщает Report, сначала минутой молчания почтили память лиц, погибших во время событий, прочитали молитвы.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

Затем был продемонстрирован документальный фильм, отражающий данные события.

Помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам, завотделом Али Гасанов зачитал письмо, адресованное сегодня президентом Ильхамом Алиевым турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с годовщиной событий.

Выступивший на мероприятии посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал сказал, что боль, пережитая после событий 15 июля 2016 года, до сих пор остается в памяти людей: "Сегодня, дети, которым во время событий в Анкаре было 3-4 года, при виде самолета пугаются. Мы должны быть признательны шехидам, отдавшим жизнь за то, чтобы мы жили в свободном, демократическом обществе".

По словам посла, аналогичные события произошли в Азербайджане в 1994-1995 годах: "В то время общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев обратился к народу и народ выступил против повстанцев. Именно при таких событиях появляются настоящие лидеры. Хорошо, что в прошлом году наш лидер смог сказать свое слово".

Э.Озорал также коснулся оказанной Азербайджаном поддержки: "В борьбе с FETÖ Азербайджан до конца оказывал нам помощь. Мы ощутили это и почувствовали себя сильнее. Президент Азербайджана Ильхам Алиев первым позвонил президенту Турции. Направленное сегодня Ильхамом Алиевым письмо представляет для нас большое значение".

В рамках мероприятия также организовали фотовыставку информагентства Anadolu, на которой были представлены фотографии, снятые 15 июля 2016 года.

Отметим, что на мероприятии участвовали председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, депутаты, общественные деятели.