В Баку прошло мероприятие по случаю 30-летней годовщины провозглашения независимости Узбекистана

По случаю 30-летней годовщины провозглашения независимости Республики Узбекистан состоялся круглый стол с участием чрезвычайного и полномочного посла Узбекистана в Азербайджане Бахрома Ашрафханова.

По случаю 30-летней годовщины провозглашения независимости Республики Узбекистан состоялся круглый стол с участием чрезвычайного и полномочного посла Узбекистана в Азербайджане Бахрома Ашрафханова.

Как передает Report, на мероприятии также присутствовали политологи и представители азербайджанских СМИ.

По словам посла, 30 лет назад на карте мира появилось новое государство: "Мы за этот период прошли достаточно сложный путь и идем к еще большему развитию. С каждым годом улучшается благосостояние узбекского народа. В рейтинге стран мира по уровню счастья (по версии ООН) Узбекистан занимает 42-е место, а среди стран СНГ - 1-е место. Во время пандемии экономика Узбекистана продемонстрировала устойчивость и стабильность".

Посол отметил, что в экономическом развитии страны основное место занимают международные транспортные коридоры, такие как Транскаспийский международный транспортный маршрут, Железнодорожная магистраль Китай-Кыргызстан-Узбекистан, Международный транспортный коридор "Север-Юг". Реализация данных проектов с непосредственным участием самого Узбекистана нацелена на усиление позиции страны в регионе.

Ашрафханов также заявил, что имея дипломатические отношения со 137 странами и являясь членом более 100 организаций, Узбекистан делает акцент на "экономической политике, где существует верховенство экономики над политикой".

"Узбекистан вступил в новый этап развития и процветания. Я имею в виду программу "Новый Узбекистан", которая началась с 2017 года. Проект предполагает проведение кардинальных реформ в самых разных направлениях. Главный лозунг - от национального возрождения к национальному прогрессу. С проведением различных реформ была обеспечена прозрачная деятельность всех государственных органов, министерств и всего аппарата, а приоритетом являлась демократия, верховенство закона, свобода слова и печати. Есть такой международный рейтинг открытых данных, по нему Узбекистан раньше занимал последнее место, а сейчас поднялся на 44-ю позицию", - добавил посол.

Посол также проинформировал участников мероприятия о том, что 24 октября в Узбекистане пройдут президентские выборы, в которых участвуют пять партий и все они определились с кандидатами.

Было отмечено, что 14-15 сентября состоится очередное заседание ТЮРКСОЙ с участием министров культуры стран-участников. 28 сентября в Узбекистане состоится кинофестиваль, куда приглашены и деятели культуры Азербайджана.

Участвующий на мероприятии политолог Тофиг Аббасов прокомментировал нынешнюю политическую ситуацию в Узбекистане: "Узбекистан проводит политику открытости и внутри страны, и в регионе. Это самый большой прорыв страны, особенно президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Еще 7-8 лет назад в вашем регионе была очень напряженная обстановка. Было много противоречий между странами и регионами... Господин Мирзиёев совершил такой дипломатический прорыв, в ходе которого были урегулированы основные и очень болезненные противоречия и, самое главное, он предложил формат более совершенного и функционального взаимодействия на региональном уровне".

Директор Информационного агентства Report Фуад Гусейналиев отметил, что "за 30 лет Азербайджан и Узбекистан не в полной мере использовали весь имеющийся потенциал в экономическом плане". По его словам, с открытием новых транспортных путей появляются и новые возможности для прогресса.

"Хочу отдельно отметить туристический потенциал Узбекистана. Страна очень привлекательная в историческом контексте. Можно было бы ввести новые авиарейсы в города Узбекистана, нам было бы очень интересно посетить известные исторические достопримечательности", - добавил он.

Политолог Заур Мамедов отметил, что отношения между странами в информационной сфере должны развиваться, граждане Азербайджана и Узбекистана должны быть больше осведомлены о происходящих в данных странах процессах.