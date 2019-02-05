В Баку проходит заседание подкомитета Азербайджан-ЕС по вопросам справедливости, свободы, безопасности

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В Баку проходит седьмое заседание подкомитета Азербайджан-ЕС по вопросам справедливости, свободы, безопасности, а также прав человека и демократии.

Как сообщает Report, в ходе встречи стороны оценят прогресс, достигнутый во всех соответствующих областях, и изучат пути углубления сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

Азербайджанскую делегацию на встрече возглавляет заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

Напомним, шестое заседание подкомитета Азербайджан-ЕС по вопросам справедливости, свободы, безопасности, а также прав человека и демократии состоялось в октябре 2017 года в Брюсселе.