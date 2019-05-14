В Баку проходит встреча по вопросу делимитации азербайджано-грузинской госграницы - ЭКСКЛЮЗИВ

В Баку проходит встреча заместителей министров иностранных дел Азербайджана и Грузии по вопросу делимитации государственной границы.

Об этом специальному корреспонденту Report заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в Брюсселе.

"В Баку сегодня проходит встреча заместителя министра Халафа Халафова с заместителем министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия. Встреча уже проходит, они обсудят ситуацию вокруг вопроса делимитации. Это двухдневная встреча, она продолжится и завтра", - заявил Э. Мамедъяров.