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Главы МИД Азербайджана и Венгрии подписали протокол по итогам заседания Стратегического диалога

Главы МИД Азербайджана и Венгрии подписали протокол по итогам заседания Стратегического диалога В Баку проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с венгерским коллегой Петером Сийярто.
Внешняя политика
5 июня 2024 г. 13:15
Главы МИД Азербайджана и Венгрии подписали протокол по итогам заседания Стратегического диалога

Главы МИД Азербайджана и Венгрии Джейхун Байрамов и Петер Сийярто подписали протокол по итогам второго заседания Стратегического диалога, состоявшегося сегодня в Баку, сообщает Report.

Как заявил на пресс-конференции после заседания министр Джейхун Байрамов, в ходе встречи обсуждены основные направления сотрудничества двух стран, в том числе в сфере экономики, инвестиций и энергетики.

Глава МИД отметил, что у Азербайджана с Венгрией налажено крепкое партнерство в сфере энергетики.

Первое заседание Стратегического диалога между Азербайджаном и Венгрией состоялось в Будапеште в сентябре прошлого года.

13:05

В Баку проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Как сообщает Report, встреча проходит в рамках рабочего визита П. Сиярто в Баку.

Главы МИД обсудят развитие двустороннего сотрудничества, а также актуальные региональные вопросы.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov meets Hungarian FM Szijjarto
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Macarıstanın xarici işlər nazirləri Strateji Dialoqun iclasının yekunlarına dair protokol imzalayıblar - YENİLƏNİB

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