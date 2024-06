Главы МИД Азербайджана и Венгрии подписали протокол по итогам заседания Стратегического диалога

Главы МИД Азербайджана и Венгрии Джейхун Байрамов и Петер Сийярто подписали протокол по итогам второго заседания Стратегического диалога, состоявшегося сегодня в Баку, сообщает Report.

Как заявил на пресс-конференции после заседания министр Джейхун Байрамов, в ходе встречи обсуждены основные направления сотрудничества двух стран, в том числе в сфере экономики, инвестиций и энергетики.

Глава МИД отметил, что у Азербайджана с Венгрией налажено крепкое партнерство в сфере энергетики.

Первое заседание Стратегического диалога между Азербайджаном и Венгрией состоялось в Будапеште в сентябре прошлого года.

13:05

В Баку проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Как сообщает Report, встреча проходит в рамках рабочего визита П. Сиярто в Баку.

Главы МИД обсудят развитие двустороннего сотрудничества, а также актуальные региональные вопросы.