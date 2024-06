Bakıda Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə macarıstanlı həmkarı Peter Siyarto arasında görüş keçirilir.

"Report" xəbər verir ki, görüş P.Siyartonun Bakıya işgüzar səfəri çərçivəsində keçirilir. Xarici işlər nazirləri ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafı, həmçinin aktual regional məsələləri müzakirə edəcəklər.