​В Баку открылось Пятое совещание национальных комиссий и комитетов по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку открылось очередное Пятое совещание национальных комиссий и комитетов по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ. Как сообщает Report, мероприятие посвящено 20-летнему юбилею основания Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО.

Выступая с речью на открытии заседания, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отметил, что цель проведения данного мероприятия заключается в обсуждении и поиске новых возможностей тюркоязычных стран в сфере более тесного сотрудничества в рамках ЮНЕСКО, претворение в жизнь различных проектов, включение различных номинаций в список этой организации, а также укрепление связей между нашими странами. В рамках этой встречи планируется проведение четырех круглых столов по направлениям культурное и природное наследие, нематериальное культурное наследие, образование и мировая память.

Отметим что, на мероприятии принимают участие Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, члены правительства Азербайджана, официальные представители ЮНЕСКО, руководители Совета по сотрудничеству тюркоязычных стран, TÜRKPA и Международной Тюркской Академии, генеральные секретари и члены национальных комиссий и комитетов по ЮНЕСКО, а также другие специалисты в области науки, информационно-коммуникационных технологий и прочим направлениям деятельности ЮНЕСКО.