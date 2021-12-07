В Баку открылась фотовыставка, посвященная 30-летию создания ВС Украины

В Украинском центре в Баку открылась фотовыставка, посвященная 30-летию создания Вооруженных сил Украины.

В Украинском центре в Баку открылась фотовыставка, посвященная 30-летию создания Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Report, выставка под названием "Там, где мы - там Украина" организована посольством Украины в Азербайджане.

Открывший мероприятие военный атташе посольства Юрий Оксененко заявил, что рад, что подобная выставка проходит в Баку. Он рассказал об истории создания Вооруженных сил этой страны, а также о видах войск в Украине.

Ю. Оксененко поблагодарил Азербайджан за поддержку Украины в вопросах территориальной целостности страны, добавив, что в свою очередь Украина всегда поддерживала суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

На выставке представлены 70 фоторабот, автором большей части которых является украинский военный фотограф, волонтер, летчик Дмитрий Муравский.