Состоялся круглый стол на тему сотрудничества НАТО с Азербайджаном

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Баку посольством Румынии организован круглый стол на тему сотрудничества НАТО-Азербайджан.

Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, в мероприятии участвовали официальные лица НАТО, послы, дипломаты и военные атташе посольств стран НАТО, аккредитованных в Азербайджане.

Открывая мероприятие, посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану подчеркнул стратегический характер отношений между НАТО и Баку.

Посол также сообщил о мероприятиях, проведенных посольством в Баку в рамках контактного офиса НАТО в Азербайджане.

Представитель штаб-квартиры НАТО Павел Анастасов провел детальную презентацию основных элементов учений и образовательных программ НАТО.

В ходе круглого стола, участники коснулись также аспектов отношений НАТО-Азербайджан, вызывающих взаимный интерес.