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    Состоялся круглый стол на тему сотрудничества НАТО с Азербайджаном

    Мероприятие организовано посольство Румынии в Баку

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Баку посольством Румынии организован круглый стол на тему сотрудничества НАТО-Азербайджан.

    Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, в мероприятии участвовали официальные лица НАТО, послы, дипломаты и военные атташе посольств стран НАТО, аккредитованных в Азербайджане.

    Открывая мероприятие, посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану подчеркнул стратегический характер отношений между НАТО и Баку.

    Посол также сообщил о мероприятиях, проведенных посольством в Баку в рамках контактного офиса НАТО в Азербайджане.

    Представитель штаб-квартиры НАТО Павел Анастасов провел детальную презентацию основных элементов учений и образовательных программ НАТО.

    В ходе круглого стола, участники коснулись также аспектов отношений НАТО-Азербайджан, вызывающих взаимный интерес.

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