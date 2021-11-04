В Баку начался VIII Глобальный форум

В Баку начал работу VIII Бакинский глобальный форум Международного центра Низами Гянджеви.

В Баку начал работу VIII Бакинский глобальный форум Международного центра Низами Гянджеви.

Как передает Report, мероприятие открылось обращением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В форуме принимают участие делегаты более чем из 40 стран - бывшие главы государств и правительств, политики, политологи, эксперты, общественные деятели, руководители и представители международных и неправительственных организаций.

В рамках форума, который продлится до 6 ноября, состоятся 11 панельных заседаний, в том числе на такие темы как "Новый мировой порядок после COVID-19", "Новая мировая экономика", "Мир, безопасность и права человека: в новую эпоху", "Как совместить борьбу с изменением климата и удовлетворение глобальных потребностей в энергии", "Изменение климата и устойчивое развитие", "Здравоохранение и вакцинация населения", "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества" и другие.

Форум проходит в гибридном формате – представители из разных стран принимают участие как очно, так и в режиме видеоконференции.

Глобальный форум Международного центра Низами Гянджеви ежегодно проводится с 2013 года и является площадкой для обсуждения текущей международной ситуации и наиболее серьезных угроз для мира и безопасности.