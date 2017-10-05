В Баку началось заседание, на котором обсуждаются вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом в странах СНГ - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В Баку проходит расширенное пленарное заседание Научно-консультативного совета при Антитеррористических центрах Содружества Независимых Государств (СНГ) и VII региональное экспертное совещание представителей отделов по борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма органов безопасности и спецслужб государств СНГ.

Как сообщает Report, целью консультаций является дальнейшее укрепление сотрудничества органов спецслужб государств СНГ.

В мероприятии принимают участие заместитель начальника Службы государственной безопасности (СГБ) Исмаил Багиров и другие официальные лица.

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Заместитель руководителя Антитеррористического центра СНГ Марат Абдыраев отметил, что должны быть широко обсуждены методы борьбы с вовлечением граждан стран-членов Содружества террористическими группировками на расстоянии: "Такие заседания проходят каждый год. Это собрание впервые проходит в Баку. Мы выражаем благодарность руководству Службы государственной безопасности Азербайджана за созданные условия".