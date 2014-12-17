​В Баку будет открыта книга соболезнований в связи с вооруженным нападением на школу в Пешаваре

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В связи с многочисленными жертвами захвата террористами школы в пакистанском городе Пешавар в резиденции посла Пакистана в Азербайджане (ул. Чеменземинли, 29) будет открыта книга соболезнований.

Как сообщили Report в посольстве Пакистана, книга для соболезнований будет открыта завтра с 14.00 до 16.00 и послезавтра - с 10.00 до 14.00.

Напомним, что, по предварительным данным, жертвами налета 15 декабря боевиков "Талибан" на патронируемую армией школу в Пешаваре стали не менее 126 человек, большинство из которых дети. Все шестеро участников теракта, имевших при себе огнестрельное оружие и взрывчатку, были уничтожены пакистанскими силовиками в ходе многочасового штурма. Всего было захвачено в плен более 500 учеников.