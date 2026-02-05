Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане стартовала Молодежная неделя Движения неприсоединения

    Внешняя политика
    • 05 февраля, 2026
    • 10:06
    В Азербайджане стартовала Молодежная неделя Движения неприсоединения

    В Баку стартовала "Молодежная неделя Движения неприсоединения".

    Как сообщает Report, в рамках двухдневного мероприятия запланирован ряд панельных дискуссий, посвященных вопросам международного сотрудничества, роли молодежи в глобальных процессах, а также актуальной климатической повестке.

    Мероприятие вступительным словом открыла молодежный чемпион по климату COP29 Лейла Гасанова. В своем выступлении она подчеркнула значимость вовлечения молодежи в международные и политические процессы.

    "Для меня большая честь собраться здесь сегодня, особенно в неделю, когда мы отметили День молодежи - 2 февраля, учрежденный общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Присутствие представителей дипломатического корпуса свидетельствует о том, что молодежи, ее голосу и потенциалу придается большое значение", - отметила Гасанова.

    Она напомнила, что президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал роль молодежи как вклада в будущее страны. "Это не просто слова. Созданная платформа позволяет молодым людям делиться знаниями, идеями и опытом, необходимыми для построения успешной карьеры в международной и политической сферах", - сказала она.

    В мероприятиях "Молодежной недели" наряду с представителями молодежи принимают участие представители государственных структур, аккредитованные в Азербайджане послы, а также представители международных организаций и экспертного сообщества.

