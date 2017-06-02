В Азербайджане начало функционировать посольство Перу

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Начало функционировать посольство Перу в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, 2 июня новоназначенный временный поверенный посольства Луис Чанг Болдрини провел встречу с начальником государственного протокола министерства Парвином Мирзазаде.

П.Мирзазаде пожелал Луису Чанг Болдрини успехов в дипломатической деятельности в Азербайджане. Луис Чанг Болдрини в свою очередь заявил, что приложит все усилия для развития сотрудничества между двумя странами.