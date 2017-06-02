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    В Азербайджане начало функционировать посольство Перу

    Луис Чанг Болдрини заявил, что приложит все усилия для развития сотрудничества между двумя странами

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Начало функционировать посольство Перу в Азербайджане. 

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, 2 июня новоназначенный временный поверенный посольства Луис Чанг Болдрини провел встречу с начальником государственного протокола министерства Парвином Мирзазаде.

    П.Мирзазаде пожелал Луису Чанг Болдрини успехов в дипломатической деятельности в Азербайджане. Луис Чанг Болдрини в свою очередь заявил, что приложит все усилия для развития сотрудничества между двумя странами.

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