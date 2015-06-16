​В Азербайджан прибыл председатель парламента Венгрии

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ "Нашей основной целью является знакомство с проходящими в Баку I Европейскими играми и изучение опыта Азербайджана в этой сфере".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал находящийся в стране председатель парламента Венгрии, один из лидеров правящей партии FİDES Ласло Кевер.

Л.Кевер отметил, что в рамках визита в Баку он будет следить за соревнованиями с участием венгерских спортсменов, а также встретится с членами национальной сборной Венгрии по отдельности.

Председатель парламента также выразил признательность правительству Азербайджана за организацию Европейских игр.

Напомним, что возглавляемая Ласло Кевером делегация прибыла в Азербайджан сегодня. В ходе делового визита предусматривается ряд встреч в парламенте и правительстве страны, а также проведение переговоров.

Визит спикера парламента Венгрии в Баку продлится до 21 июня.