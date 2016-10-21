В Азербайджан прибыл министр внутренних дел Дагестана

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан посетила делегация во главе с министром внутренних дел по Республике Дагестан РФ Абдулрашидом Магомедовым.

Как сообщает северное бюро Report, в одном из центров отдыха Губы пройдет встреча между представителями министерств внутренних дел Азербайджана и Дагестана.

На встрече обсудят вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, борьбу с транснациональной организованной преступностью и международным терроризмом, нынешнюю криминогенную обстановку, ситуацию в области борьбы с терроризмом и предстоящие задачи.

На встрече также примут участие начальники отделений полиции северных районов Азербайджана.