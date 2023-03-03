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В Азербайджан прибудет главный советник Госдепартамента США

В Азербайджан прибудет главный советник Госдепартамента США Новый главный советник Госдепартамента США по Южному Кавказу Луис Л. Боно на следующей неделе совершит свой первый визит в регион, включая Азербайджан, Армению и Грузию.
Внешняя политика
3 марта 2023 г. 08:38
В Азербайджан прибудет главный советник Госдепартамента США

Новый главный советник Госдепартамента США по Южному Кавказу Луис Л. Боно на следующей неделе совершит свой первый визит в регион, включая Азербайджан, Армению и Грузию.

Как передает Report, об этом на брифинге заявил официальный представитель ведомства Нед Прайс.

"Мы рассчитываем, что это будут регулярные визиты во все три страны Южного Кавказа. Боно планирует встретиться с высшим руководством, чтобы поддержать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном и нашу неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии. Как я уже сказал, в ходе своего визита он посетит все три страны Южного Кавказа. В таком порядке он отправится в Баку, Ереван и Тбилиси", - сказал представитель Госдепартамента США.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Dövlət Departamentinin baş müşaviri Azərbaycana gələcək

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