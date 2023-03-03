В Азербайджан прибудет главный советник Госдепартамента США

Новый главный советник Госдепартамента США по Южному Кавказу Луис Л. Боно на следующей неделе совершит свой первый визит в регион, включая Азербайджан, Армению и Грузию.

Новый главный советник Госдепартамента США по Южному Кавказу Луис Л. Боно на следующей неделе совершит свой первый визит в регион, включая Азербайджан, Армению и Грузию.

Как передает Report, об этом на брифинге заявил официальный представитель ведомства Нед Прайс.

"Мы рассчитываем, что это будут регулярные визиты во все три страны Южного Кавказа. Боно планирует встретиться с высшим руководством, чтобы поддержать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном и нашу неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии. Как я уже сказал, в ходе своего визита он посетит все три страны Южного Кавказа. В таком порядке он отправится в Баку, Ереван и Тбилиси", - сказал представитель Госдепартамента США.