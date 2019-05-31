Премьер Азербайджана принимает участие на заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде

Заседание Совета глав правительств СНГ началось в Ашхабаде.

Оно проходит в здании кабинета министров Туркменистана, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Азербайджан на заседании представляет премьер-министр Новруз Мамедов. Кроме того, в заседании участвуют главы делегаций Туркменистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана.

В начале заседания в узком формате председатель исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев рассказал о повестке.

"Сейчас в узком формате предлагается обменяться мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия Содружества Независимых Государств. Завершить заседание в узком составе предлагаем решением о дате и месте проведения следующего заседания Совета глав правительств", - сказал Лебедев.

Он также рассказал, что участники заслушают два доклада: по подготовке проекта межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств СНГ на период до 2030 года и соглашение о взаимодействии таможенных органов стран СНГ в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.

По словам Лебедева, будет представлен вновь утверждаемый первый заместитель руководителя антитеррористического центра СНГ.