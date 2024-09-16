В Анкаре отметили 106-летие освобождения Баку от оккупации

В Турции в связи со 106-летием освобождения Баку от оккупации армяно-большевистскими формированиями состоялось мероприятие под названием "Кавказская исламская армия и Энвер-паша".

В Турции состоялось мероприятие под названием "Кавказская исламская армия и Энвер-паша", приуроченное к 106-летию освобождения Баку от оккупации армяно-большевистскими формированиями.

Как передает анкарское бюро Report , мероприятие было организовано Торгово-промышленной палатой Анкары (АТО), посольством Азербайджана в Турции, Фондом парламентариев тюркского мира (TDPV) и Фондом дружбы и солидарности Турция-Азербайджан (TADIV).

В мероприятии также принял участие новоназначенный военный атташе посольства Азербайджана в Турции генерал-майор Заур Зейналов.

Участники мероприятия минутой молчания почтили память шехидов, прозвучали государственные гимны обеих стран. Затем был показан короткометражный фильм о Кавказской исламской армии.

Глава Фонда парламентариев тюркского мира Абдулла Чалышкан назвал освобождение Баку одной из трех великих побед Османской армии в годы Первой мировой войны.

"Славный путь Кавказской исламской армии по праву можно сравнить с храбростью участников Дарданелльского и Кут-эль-Амарского сражений", - сказал Чалышкан.

Председатель TADIV, член Совета безопасности администрации президента Турции профессор Айгюн Аттар в свою очередь заявила, что Кавказская исламская армия не только освободила Баку от оккупации, но и спасла от резни жителей Тебриза в Южном Азербайджане и дагестанских тюрков на Северном Кавказе.

Заместитель министра национальной обороны Турции, азербайджанец по происхождению Шуай Алпай рассказал о своем деде, принимавшем активное участие в Гянджинском восстании против большевиков в 1920 году.

В завершение участникам была представлена выставка картин под названием "Кавказская исламская армия".