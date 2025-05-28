В американском городе Гринвилл 28 мая объявлен Днем независимости Азербайджана

В городе Гринвилл (штат Южная Каролина, США) 28 мая 2025 года официально объявлен Днём независимости Азербайджана.

В городе Гринвилл (штат Южная Каролина, США) 28 мая 2025 года официально объявлен Днём независимости Азербайджана.

Как сообщает американское бюро Report , соответствующая прокламация была подписана мэром города Ноксом Уайтом и членами городского совета.

В документе, адресованном Организации азербайджанско-американской дружбы, действующей в Северной Каролине, подчёркивается, что Гринвилл на протяжении многих лет является гостеприимным местом, где сосуществуют представители различных культур и народов. Особо отмечены вклад и достижения американцев азербайджанского происхождения в сферах искусства, музыки, образования, науки, медицины и других областях.

Указывается, что азербайджанцы, проживающие в США, ежегодно 28 мая отмечают создание Азербайджанской Демократической Республики и чтят этот день как День независимости.

"Мы, мэр и члены городского совета Гринвилла, объявляем 28 мая 2025 года Днём независимости Азербайджана и приглашаем всех наших граждан отметить эту знаменательную дату", - говорится в прокламации.

Документ был передан председателю Организации азербайджанско-американской дружбы в Северной Каролине Адике Икбалу.