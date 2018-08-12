 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Актау встретятся главы стран "Каспийской пятерки"

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ 12 августа в Актау состоится саммит глав пяти прикаспийских стран.

    Как сообщает Report, главы государств "Каспийской пятерки" в воскресенье проведут пятую встречу и, как ожидается, подпишут конвенцию о статусе Каспийского моря.

    Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что в ходе предстоящего на этих выходных в Казахстане пятого Каспийского саммита стороны на высшем уровне подпишут конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась с 1996 года.

    На саммите встретятся президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Хасан Рухани, Казахстана Нурсултан Назарбаев, России Владимир Путин и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

    По итогам мероприятия будет подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi