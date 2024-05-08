Али Асадов поблагодарил Турцию за поддержку справедливой борьбы Азербайджана

Глава азербайджанского правительства Али Асадов выразил благодарность Турции и турецкому народу за постоянную поддержку справедливой борьбы Азербайджана.

Глава азербайджанского правительства Али Асадов выразил благодарность Турции и турецкому народу за постоянную поддержку справедливой борьбы Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом Али Асадов сказал на совместной пресс-конференции с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом.

"Спасибо турецкому государству и народу за постоянную поддержку справедливой борьбы Азербайджана. Наша страна также всегда рядом с Турцией", - сказал он.

Асадов подчеркнул, что обе страны заинтересованы в продолжении стратегического партнерства.