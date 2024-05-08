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Али Асадов поблагодарил Турцию за поддержку справедливой борьбы Азербайджана

Али Асадов поблагодарил Турцию за поддержку справедливой борьбы Азербайджана Глава азербайджанского правительства Али Асадов выразил благодарность Турции и турецкому народу за постоянную поддержку справедливой борьбы Азербайджана.
Внешняя политика
8 мая 2024 г. 17:10
Али Асадов поблагодарил Турцию за поддержку справедливой борьбы Азербайджана

Глава азербайджанского правительства Али Асадов выразил благодарность Турции и турецкому народу за постоянную поддержку справедливой борьбы Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом Али Асадов сказал на совместной пресс-конференции с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом.

"Спасибо турецкому государству и народу за постоянную поддержку справедливой борьбы Азербайджана. Наша страна также всегда рядом с Турцией", - сказал он.

Асадов подчеркнул, что обе страны заинтересованы в продолжении стратегического партнерства.

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Версия на английском языке Azerbaijani PM discusses results of 44-day war with Turkish VP
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Cevdet Yılmazla 44 günlük müharibənin nəticələrini müzakirə edib

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