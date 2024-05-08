Джевдет Йылмаз: Намерены укрепить сотрудничество в связи с освобожденными территориями

Турция и Азербайджан намерены укрепить сотрудничество в связи с освобожденными территориями.

Турция и Азербайджан намерены укрепить сотрудничество в связи с освобожденными территориями.

Как сообщает Report, об этом вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил на совместной с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым пресс-конференции в Анкаре.

Йылмаз подчеркнул особую роль лидеров обеих стран в развитии турецко-азербайджанского сотрудничества:

"Экономические связи между странами будут развиваться и далее. Мы намерены укрепить связи между университетами и сотрудничество в связи с освобожденными от оккупации территориями".