О нас

Джевдет Йылмаз: Намерены укрепить сотрудничество в связи с освобожденными территориями

Джевдет Йылмаз: Намерены укрепить сотрудничество в связи с освобожденными территориями Турция и Азербайджан намерены укрепить сотрудничество в связи с освобожденными территориями.
Внешняя политика
8 мая 2024 г. 17:18
Джевдет Йылмаз: Намерены укрепить сотрудничество в связи с освобожденными территориями

Турция и Азербайджан намерены укрепить сотрудничество в связи с освобожденными территориями.

Как сообщает Report, об этом вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил на совместной с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым пресс-конференции в Анкаре.

Йылмаз подчеркнул особую роль лидеров обеих стран в развитии турецко-азербайджанского сотрудничества:

"Экономические связи между странами будут развиваться и далее. Мы намерены укрепить связи между университетами и сотрудничество в связи с освобожденными от оккупации территориями".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Vice President of Türkiye: ‘We intend to strengthen cooperation in the liberated areas'
Версия на азербайджанском языке Cevdet Yılmaz: Azad olunmuş ərazilərlə bağlı əməkdaşlığın gücləndirilməsini nəzərdə tuturuq

Экслюзивные новости

Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
8 мая 2024 г. 12:32
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
6 мая 2024 г. 10:22
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
6 мая 2024 г. 09:05
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
4 мая 2024 г. 18:42
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
4 мая 2024 г. 15:32
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
4 мая 2024 г. 13:28
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении Дня матери
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении "Дня матери"
3 мая 2024 г. 12:30
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
3 мая 2024 г. 12:16
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
2 мая 2024 г. 17:49
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
2 мая 2024 г. 13:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi