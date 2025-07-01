О нас

В Агдаме проходит молодежный форум ОЭС

В Агдаме проходит молодежный форум ОЭС В Агдаме проходит Молодежный форум Организации экономического сотрудничества.
Внешняя политика
1 июля 2025 г. 10:32
В Агдаме проходит молодежный форум ОЭС

В Агдаме проходит Молодежный форум Организации экономического сотрудничества.

Как сообщает Report, мероприятие, впервые проводимое по инициативе президента Ильхама Алиева, проходит в рамках "Недели ОЭС".

Основная цель форума - усиление участия молодежи в построении будущего региона ОЭС и включение их идей в новую стратегию развития организации.

Мероприятие будет способствовать активной роли молодежи в областях устойчивого развития, экономической интеграции и инноваций, а также содействовать их вовлечению в процессы принятия решений.

Согласно информации, на форуме будут обсуждаться вопросы экономического и торгового сотрудничества, устойчивости и технологий, человеческого капитала и другие темы.

Также форум станет важной платформой для повышения роли молодежи в региональной политике и признания их вклада в будущее.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Gənclər Forumu keçirilir

Экслюзивные новости

В этом году в Азербайджане количество селей и наводнений снизилось 
В этом году в Азербайджане количество селей и наводнений снизилось 
1 июля 2025 г. 10:58
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
28 июня 2025 г. 15:39
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
23 июня 2025 г. 14:58
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
23 июня 2025 г. 13:45
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
23 июня 2025 г. 13:11
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
21 июня 2025 г. 15:16
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
20 июня 2025 г. 14:15
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi