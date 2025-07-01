В Агдаме проходит молодежный форум ОЭС

В Агдаме проходит Молодежный форум Организации экономического сотрудничества.

В Агдаме проходит Молодежный форум Организации экономического сотрудничества.

Как сообщает Report, мероприятие, впервые проводимое по инициативе президента Ильхама Алиева, проходит в рамках "Недели ОЭС".

Основная цель форума - усиление участия молодежи в построении будущего региона ОЭС и включение их идей в новую стратегию развития организации.

Мероприятие будет способствовать активной роли молодежи в областях устойчивого развития, экономической интеграции и инноваций, а также содействовать их вовлечению в процессы принятия решений.

Согласно информации, на форуме будут обсуждаться вопросы экономического и торгового сотрудничества, устойчивости и технологий, человеческого капитала и другие темы.

Также форум станет важной платформой для повышения роли молодежи в региональной политике и признания их вклада в будущее.