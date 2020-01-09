​В 2019 году 831 человек добровольно вернулся из Европы в Азербайджан

В прошлом году 831 человек добровольно вернулся из Европы в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в Международной организации по миграции (МОГ).

Сообщается, что в рамках проектов по добровольному возвращению и реинтеграции МОГ в течение 2019 года было обеспечено добровольное возвращение в страну происхождения 831 азербайджанца. Среди добровольно вернувшихся 460 человек приходятся на Германию, 264 – Нидерланды, 27 – Латвию, 16 – Турцию, 13 – Австрию, 10 – Грузию, 9 – Бельгию, 8 – Литву, 7 – Польшу, 6 – Швейцарию, 4 – Венгрию, 3 – Финляндию, 2 – Ирландию, по 1 – Чехию и Боснию и Герцеговину.