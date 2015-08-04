Узбекистан надеется на расширение торговых связей с Азербайджаном

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В посольстве Узбекистана в Азербайджане состоялся круглый стол, посвященный 24-й годовщине обретения независимости Узбекистана.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии заместитель посла Джхангир Аминов привел слова президента Узбекистана Ислама Керимова, о том, что независимость является большим счастьем для народа.

Заместитель посла отметил, что за годы независимости Узбекистан из аграрной страны превратился в государство, которое выпускает высококачественную промышленную продукцию, а также автомобили, которые пользуются спросом также и в Азербайджане. Дж.Аминов заметил, что сегодня Узбекистан, так же как и Азербайджан, полностью обеспечивает себя продукцией сельского хозяйства, отказавшись от импорта продуктов питания.

Говоря о товарообороте между странами, Дж.Амнов выразил сожаление, что уровень товарооборота составляет всего 60 млн.долларов в год: "Но с развитием транспортных путей, надеемся, что этот уровень вырастит. Возможно, даже будет открыт торговый дом Узбекистана в Азербайджане".

Коснувшись внешней политики, Дж.Аминов подчеркнул, что одним из важных направлений в этом плане является сотрудничество с Азербайджаном: "Узбекистан также поддерживает Азербайджан в вопросе нагорно-карабахского конфликта. Позиция Узбекистана остается неизменной. Наша страна считает, что конфликт должен быть решен мирным путем в рамках территориальной целостности страны".

Выступивший затем консул посольства Хусан Умаров рассказал о борьбе Узбекистана против наркоторговли.

В конце азербайджанские политологи Ильгар Велиев и Гюльнара Инандж также поделились своими мнениями по поводу развития Узбекистана в годы независимости.