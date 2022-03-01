Увеличено число горячих линий, созданных для азербайджанцев в связи с ситуацией в Украине

В связи с ситуацией в Украине МИД Азербайджана обратился к своим гражданам, проживающим и временно пребывающим в стране, с призывом держаться подальше от районов, где сосредоточены вооруженные силы и расположены военные объекты.
Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.
Гражданам Азербайджана рекомендовано оставаться дома или в безопасных местах и избегать поездок, если в них нет необходимости.
"Граждане Азербайджана, столкнувшиеся с серьезными угрозами, могут покинуть Украину в направлениях Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Наши граждане также могут проследовать транзитом через Румынию в Турецкую Республику, а оттуда в Азербайджан", - заявили в министерстве.
Для предоставления необходимой информации можно связаться с Министерством иностранных дел по следующим телефонам:
Горячие линии Министерства иностранных дел Азербайджана:
Телефон: +994505748595
+994506725868
+994125969422
+994125969301
Email: [email protected]
Посольство Азербайджана в Украине (г. Киев):
Телефон: +380 73 5050000
Email: [email protected]
Почетное консульство Азербайджана в Харькове:
Телефон: (+38057) 7000531
Email: [email protected]
Посольство Азербайджана в Молдове:
Телефон: +373 781 81 361, +373 789 91 849, +373 222 32 277
Email: [email protected]
Посольство Азербайджана в Польше:
Телефон: +48 576 900 183, +48 22 718 30 70
Email: [email protected]
Посольство Азербайджана в Венгрии
Телефон: +36300901033 (для звонков), +994552999012 (WhatsApp)
Email: [email protected]
Аккредитованное в Словакии посольство Азербайджана
Телефон: +43 676 844 509 733
Email: [email protected]
Посольство Азербайджана в Румынии:
Телефон: +407 487 77744, +407 409 90079
Email: [email protected]
Посольство Азербайджана в Болгарии:
Телефон: +359895002732
Email: [email protected]
Посольство Азербайджана в Турции (г. Анкара):
Телефон: +905550310007
Email: [email protected]
Генеральное консульство Азербайджана в Стамбуле
Телефон: +905441040111
Email: [email protected]