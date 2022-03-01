Увеличено число горячих линий, созданных для азербайджанцев в связи с ситуацией в Украине

В связи с ситуацией в Украине МИД Азербайджана обратился к своим гражданам, проживающим и временно пребывающим в стране, с призывом держаться подальше от районов, где сосредоточены вооруженные силы и расположены военные объекты.

В связи с ситуацией в Украине МИД Азербайджана обратился к своим гражданам, проживающим и временно пребывающим в стране, с призывом держаться подальше от районов, где сосредоточены вооруженные силы и расположены военные объекты.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Гражданам Азербайджана рекомендовано оставаться дома или в безопасных местах и избегать поездок, если в них нет необходимости.

"Граждане Азербайджана, столкнувшиеся с серьезными угрозами, могут покинуть Украину в направлениях Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Наши граждане также могут проследовать транзитом через Румынию в Турецкую Республику, а оттуда в Азербайджан", - заявили в министерстве.

Для предоставления необходимой информации можно связаться с Министерством иностранных дел по следующим телефонам:

Горячие линии Министерства иностранных дел Азербайджана:

Телефон: +994505748595

+994506725868

+994125969422

+994125969301

Email: [email protected]

Посольство Азербайджана в Украине (г. Киев):

Телефон: +380 73 5050000

Email: [email protected]

Почетное консульство Азербайджана в Харькове:

Телефон: (+38057) 7000531

Email: [email protected]

Посольство Азербайджана в Молдове:

Телефон: +373 781 81 361, +373 789 91 849, +373 222 32 277

Email: [email protected]

Посольство Азербайджана в Польше:

Телефон: +48 576 900 183, +48 22 718 30 70

Email: [email protected]

Посольство Азербайджана в Венгрии

Телефон: +36300901033 (для звонков), +994552999012 (WhatsApp)

Email: [email protected]

Аккредитованное в Словакии посольство Азербайджана

Телефон: +43 676 844 509 733

Email: [email protected]

Посольство Азербайджана в Румынии:

Телефон: +407 487 77744, +407 409 90079

Email: [email protected]

Посольство Азербайджана в Болгарии:

Телефон: +359895002732

Email: [email protected]

Посольство Азербайджана в Турции (г. Анкара):

Телефон: +905550310007

Email: [email protected]

Генеральное консульство Азербайджана в Стамбуле

Телефон: +905441040111

Email: [email protected]