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Увековечена память азербайджанцев, погибших за Украину

Увековечена память азербайджанцев, погибших за Украину В поселке Украинка Николаевской области Украины в память об азербайджанцах, погибших за свободу страны, установлены флагштоки.
Внешняя политика
27 августа 2021 г. 19:15
Увековечена память азербайджанцев, погибших за Украину

В поселке Украинка Николаевской области Украины в память об азербайджанцах, погибших за свободу страны, установлены флагштоки.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в мемориальном комплексе, организованном Общественным объединением ”Народное движение" города Николаева, Конгрессом объединенных азербайджанцев Украины, при поддержке проживающего в Германии азербайджанского бизнесмена Расима Тагиева, будут развеваться флаги Украины, Азербайджана, Молдовы и Европейского союза.

В мемориальном комплексе увековечена память погибших во время Второй мировой войны в составе 416-й Таганрогской дивизии, освобождавшей Украину от фашистов от Донбасса до Одессы, а также тех, кто в настоящее время погиб в боях с сепаратистами на востоке страны.

Выступившие на открытии выразили гордость за азербайджанцев, погибших за свободу Украины.

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Версия на английском языке ФотоMemory of Azerbaijanis who died for Ukraine perpetuated
Версия на азербайджанском языке ФотоUkrayna uğrunda həlak olan azərbaycanlıların xatirəsi əbədiləşdirilib

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