Увековечена память азербайджанцев, погибших за Украину

В поселке Украинка Николаевской области Украины в память об азербайджанцах, погибших за свободу страны, установлены флагштоки.

В поселке Украинка Николаевской области Украины в память об азербайджанцах, погибших за свободу страны, установлены флагштоки.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в мемориальном комплексе, организованном Общественным объединением ”Народное движение" города Николаева, Конгрессом объединенных азербайджанцев Украины, при поддержке проживающего в Германии азербайджанского бизнесмена Расима Тагиева, будут развеваться флаги Украины, Азербайджана, Молдовы и Европейского союза.

В мемориальном комплексе увековечена память погибших во время Второй мировой войны в составе 416-й Таганрогской дивизии, освобождавшей Украину от фашистов от Донбасса до Одессы, а также тех, кто в настоящее время погиб в боях с сепаратистами на востоке страны.

Выступившие на открытии выразили гордость за азербайджанцев, погибших за свободу Украины.