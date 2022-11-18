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USAID поддерживает развитие женского предпринимательства в Азербайджане

USAID поддерживает развитие женского предпринимательства в Азербайджане Агентство США по международному развитию (USAID) поддерживает развитие женского предпринимательства в Азербайджане.
Внешняя политика
18 ноября 2022 г. 11:00
USAID поддерживает развитие женского предпринимательства в Азербайджане

Агентство США по международному развитию (USAID) поддерживает развитие женского предпринимательства в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

USAID при участии Руководящего комитета разработало "Национальную программу женского бизнеса (WNBA)", которая включает в себя ряд реформ для продвижения целей инклюзивного экономического роста и расширения экономических прав и возможностей женщин.

WNBA предлагает конкретные рекомендации и политические решения по трем направлениям для создания более благоприятной деловой среды для женщин и устранения барьеров, с которыми они сталкиваются на рабочем месте: поддержка женщин в предпринимательстве, на рынке труда и разработка механизмов поддержки с учетом гендерных аспектов.

"Женщины являются важным фактором перемен. Использование потенциала женщин-предпринимателей будет иметь решающее значение для устойчивого и инклюзивного развития Азербайджана. Поддержка женщин-предпринимателей важна не только с социальной, но и с экономической точки зрения. Достижение большего гендерного равенства особенно важно для улучшения рынка труда. Предпринимательство - это также очевидная возможность повысить экономическую независимость женщин", - сказал директор миссии USAID в Азербайджане Майкл Нербасс.

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Версия на азербайджанском языке USAID Azərbaycanda qadın sahibkarlığının inkişafını dəstəkləyir
Версия на английском языке USAID supports development of women’s entrepreneurship in Azerbaijan

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