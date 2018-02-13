USAID намерено сократить финансовую помощь Азербайджану в 2018 году

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Агентство США по международному развитию (USAID) намерено сократить помощь Азербайджану в 2018 году. Как сообщает Report, об этом говорится в проекте бюджета внешнеполитического ведомства США на 2018-2019 годы, обнародованном американским правительством.

Так, в проекте отмечается, что объем средств, выделенных на военные учения и тренинги в Азербайджане в 2018 и 2019 годах составит по 600 тысяч долларов, в то время как в 2017 году объем помощи на аналогичные расходы от США составил 639 тысяч долларов.

Кроме того, на военное финансирование Азербайджана в 2018 и 2019-ых годах средств не предусмотрено, тогда как в 2017-ом году на эти цели республике был выделен 1 миллион долларов.

При этом на программы экономической помощи, реализуемые по линии Госдепартамента, США намерены в 2019 году выделить Азербайджану 3 миллиона долларов, в то время как в 2017 и 2018 годах выделение средств по этому направлению не было предусмотрено.