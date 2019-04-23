​Уполномоченный МИД Германии по Южному Кавказу посетит Азербайджан

Уполномоченный МИД Германии по Восточной Европе, Южному Кавказу и Центральной Азии Михаэль Зиберт посетит Азербайджан в мае.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб на пресс-конференции.

По словам М. Киндсграба, визит уполномоченного МИД ФРГ запланирован на 7 мая. Он примет участие в политических консультациях между Азербайджаном и Германией.

Он отметил, что в конце мая текущего года Баку также посетит делегация парламента Германии.

Посол подчеркнул, что предстоящие визиты являются показателем того, что сотрудничество Азербайджана и Германии развивается.