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Уполномоченный МИД Германии по Южному Кавказу посетит Азербайджан

​Уполномоченный МИД Германии по Южному Кавказу посетит Азербайджан
Азербайджан и Германия проведут политические консультации

Уполномоченный МИД Германии по Восточной Европе, Южному Кавказу и Центральной Азии Михаэль Зиберт посетит Азербайджан в мае.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб на пресс-конференции. 

По словам М. Киндсграба, визит уполномоченного МИД ФРГ запланирован на 7 мая. Он примет участие в политических консультациях между Азербайджаном и Германией.

Он  отметил, что в конце мая текущего года Баку также посетит делегация парламента Германии.

Посол подчеркнул, что предстоящие  визиты являются показателем того, что сотрудничество Азербайджана и Германии развивается.

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