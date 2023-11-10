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В Майами прошел автопробег, посвященный Дню Победы и Дню Государственного флага

В Майами прошел автопробег, посвященный Дню Победы и Дню Государственного флага В Майами (штат Флорида) при организации "Азербайджано-американской молодежной ассоциации", основанной азербайджанскими студентами в США, прошел автопробег, посвященный Дню Победы 8 ноября и Дню Государственного флага 9 ноября.
Внешняя политика
10 ноября 2023 г. 21:27
В Майами прошел автопробег, посвященный Дню Победы и Дню Государственного флага

В Майами (штат Флорида) при организации "Азербайджано-американской молодежной ассоциации", основанной азербайджанскими студентами в США, прошел автопробег, посвященный Дню Победы 8 ноября и Дню Государственного флага 9 ноября.

Как сообщает американское бюро Report, наши соотечественники проехали на автомобилях, покрытых азербайджанскими флагами, по красочно освещенной центральной площади и проспектам города.

Участники автопробега останавливались в разных частях города и скандировали "Да здравствует Азербайджан!", "Карабах – это Азербайджан!".

Местные жители разделили радость наших соотечественников и поздравили их с исторической победой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da Mayami küçələri Azərbaycan bayraqlarına bürünüb

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