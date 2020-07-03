Украина поблагодарила Азербайджан

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Амина Джапарова встретилась с послом Азербайджана в этой стране Эльмирой Ахундовой.
Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Украине, на встрече были обсуждены вопросы политических, экономических, торговых, транспортных, культурных связей, а также сотрудничества в рамках международных организаций.
А.Джапарова подчеркнула, что в период пандемии Азербайджан оказал Украине самую большую гуманитарную помощь по сравнению с другими странами. Выражая за это признательность азербайджанскому государству, А.Джапарова высказала удовлетворение в связи с развитием сотрудничества между двумя странами.
Она отметила, что Украина с нетерпением ждет официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Киев.
На встрече стороны еще раз заявили о поддержке территориальной целостности и неприкосновенности границ двух стран.