Украина поблагодарила Азербайджан

Украина с нетерпением ждет официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Киев

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Амина Джапарова встретилась с послом Азербайджана в этой стране Эльмирой Ахундовой.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Украине, на встрече были обсуждены вопросы политических, экономических, торговых, транспортных, культурных связей, а также сотрудничества в рамках международных организаций.

А.Джапарова подчеркнула, что в период пандемии Азербайджан оказал Украине самую большую гуманитарную помощь по сравнению с другими странами. Выражая за это признательность азербайджанскому государству, А.Джапарова высказала удовлетворение в связи с развитием сотрудничества между двумя странами.

Она отметила, что Украина с нетерпением ждет официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Киев.

На встрече стороны еще раз заявили о поддержке территориальной целостности и неприкосновенности границ двух стран.