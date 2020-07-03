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Украина поблагодарила Азербайджан

Украина поблагодарила Азербайджан Украина с нетерпением ждет официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Киев
Внешняя политика
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3 июля 2020 г. 11:35
Украина поблагодарила Азербайджан

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Амина Джапарова встретилась с послом Азербайджана в этой стране Эльмирой Ахундовой.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Украине, на встрече были обсуждены вопросы политических, экономических, торговых, транспортных, культурных связей, а также сотрудничества в рамках международных организаций.

А.Джапарова подчеркнула, что в период пандемии Азербайджан оказал Украине самую большую гуманитарную помощь по сравнению с другими странами. Выражая за это признательность азербайджанскому государству, А.Джапарова высказала удовлетворение в связи с развитием сотрудничества между двумя странами.

Она отметила, что Украина с нетерпением ждет официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Киев.

На встрече стороны еще раз заявили о поддержке территориальной целостности и неприкосновенности границ двух стран.

 

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Версия на английском языке Ukraine thanks Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Azərbaycana təşəkkür edib

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