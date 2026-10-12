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    Из РФ и Казахстана экстрадирован глава ОПГ, занимавшейся сбытом наркотиков

    В регионе
    • 12 октября, 2026
    • 11:25
    Из РФ и Казахстана экстрадирован глава ОПГ, занимавшейся сбытом наркотиков

    Из России в Казахстан экстрадировали организатора преступной группы, занимавшейся производством и сбытом психотропных веществ.

    Как передает Report cо ссылкой на казахские медиа, об этом сообщили в Генпрокуратуре.

    Следователи установили, что подозреваемый создал и руководил организованной преступной группой (ОПГ), занимавшейся производством и сбытом мефедрона на территории Алматы и других регионов Казахстана.

    "С 2021 года он вовлекал в преступную деятельность лиц, нуждавшихся в денежных средствах. Участники выполняли различные функции по изготовлению, перевозке, фасовке и распространению психотропных веществ, а их действия дистанционно координировались через мессенджер Telegram", - отмечается в сообщении.

    По данным Генпрокуратуры, в 2024 году по указанию организатора в Алматы были оборудованы несколько нарколабораторий.

    "В одной из них в процессе изготовления психотропных веществ двое участников получили тяжелое химическое отравление и скончались", - указывается в сообщении.

    Несмотря на это, преступную деятельность продолжили с привлечением новых исполнителей.

    "19 сентября 2024 года деятельность одной из лабораторий пресечена сотрудниками полиции. В ходе обысков обнаружены свыше 24 кг химических веществ, оборудование, средства защиты и готовая продукция", - говорится в сообщении.

    За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет с конфискацией имущества.

    Организованная преступная группа (ОПГ) Казахстан Российская Федерация (РФ)
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