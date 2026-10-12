Из РФ и Казахстана экстрадирован глава ОПГ, занимавшейся сбытом наркотиков

Из России в Казахстан экстрадировали организатора преступной группы, занимавшейся производством и сбытом психотропных веществ.

Как передает Report cо ссылкой на казахские медиа, об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Следователи установили, что подозреваемый создал и руководил организованной преступной группой (ОПГ), занимавшейся производством и сбытом мефедрона на территории Алматы и других регионов Казахстана.

"С 2021 года он вовлекал в преступную деятельность лиц, нуждавшихся в денежных средствах. Участники выполняли различные функции по изготовлению, перевозке, фасовке и распространению психотропных веществ, а их действия дистанционно координировались через мессенджер Telegram", - отмечается в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, в 2024 году по указанию организатора в Алматы были оборудованы несколько нарколабораторий.

"В одной из них в процессе изготовления психотропных веществ двое участников получили тяжелое химическое отравление и скончались", - указывается в сообщении.

Несмотря на это, преступную деятельность продолжили с привлечением новых исполнителей.

"19 сентября 2024 года деятельность одной из лабораторий пресечена сотрудниками полиции. В ходе обысков обнаружены свыше 24 кг химических веществ, оборудование, средства защиты и готовая продукция", - говорится в сообщении.

За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет с конфискацией имущества.