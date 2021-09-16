Украина может применить санкции против Армении и армянской диаспоры

На официальной интернет-странице президента Украины создана петиция о применении санкций против Армении и Беларуси, которые на 76-й Генассамблее ООН проголосовали против территориальной целостности этой страны.

На официальной интернет-странице президента Украины создана петиция о применении санкций против Армении и Беларуси, которые на 76-й Генассамблее ООН проголосовали против территориальной целостности этой страны.

Один из инициаторов петиции, координатор группы "информационное сопротивление", ведущий специалист Украинского института исследований безопасности, военный и политический комментатор Александр Коваленко сообщил восточноевропейскому бюро Report о том, что процесс голосования по объявленной 14 сентября петиции продолжается ускоренными темпами.

Он отметил, что петиция продлится 92 дня и должна набрать 25 тыс. положительных отзывов: "Мы хотим наказать в рамках закона тех, кто извлекает выгоду за счет связей с Украиной, в частности экономических и торговых, но голосуют против нашей страны. Например, Беларусь и Армения. Армения извлекает еще большую выгоду. Кроме того, в Украине осуществляет деятельность довольно большая армянская диаспора, которая также способствует пополнению бюджета Армении. Цель нашей петиции – применение серьезных санкций против стран и их диаспор, которые не уважают территориальную целостность Украины. Армения не впервые поступает так", - добавил он.

Напомним, что во время голосования по включению в повестку 76-й Генассамблеи ООН пункта "О ситуации на временно оккупированных территориях Украины" Азербайджан проголосовал за включение, а Армения – против.