Губернатор: Западный регион готов активизировать сотрудничество с Азербайджаном

"Давние двусторонние отношения между Азербайджаном и Украиной создают серьезный потенциал для новых проектов. Особенно в Западной Украине имеется хорошая база для этого".

Об этом в заявлении Report сказал губернатор Тернопольской губернии Украины Степан Барна.

Он сказал, что украинский регион, богатый промышленными товарами, готов сотрудничать с Азербайджаном в торговле и производстве: "У нас очень развита переработка спирта в качестве сырья. Более того, у нас есть такие продукты, которые производит Азербайджан. Особенно продукты питания. Мы можем осуществить интересные проекты".

Губернатор также отметил, что интерес к азербайджанской культуре в руководимой им области очень велик: "В нашей стране азербайджанцы более активны в общественно-политической сфере. Я думаю, что проведение совместных дней культуры, увеличение количества совместных научных и культурно-исторических конференций, а также динамика обмена идеями в сфере туризма играют важную роль в продвижении истины между двумя народами", - сказал С.Барна.