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Уганда изучает опыт председательства Азербайджана в Движении неприсоединения

Уганда изучает опыт председательства Азербайджана в Движении неприсоединения Делегация постоянного представителя Уганды в ООН и высокопоставленных сотрудников Министерства иностранных дел Уганды посетила Баку с целью изучения опыта председательства Азербайджана в Движении неприсоединения.
Внешняя политика
9 декабря 2022 г. 14:05
Уганда изучает опыт председательства Азербайджана в Движении неприсоединения

Делегация постоянного представителя Уганды в ООН и высокопоставленных сотрудников Министерства иностранных дел Уганды посетила Баку с целью изучения опыта председательства Азербайджана в Движении неприсоединения.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что на встречах, проведенных в рамках визита, были обсуждены вопросы подготовки к 19-му саммиту Движения неприсоединения, который планируется провести в Кампале (Уганда) в декабре 2023 года, и положительный опыт Азербайджана по эффективной организации председательства в Движении.

Делегация Уганды также провела встречу с руководством Аппарата Милли Меджлиса Азербайджана.

Позже гости провели встречу с руководством Молодежной организации Движения неприсоединения и представителями азербайджанского отделения организации и обменялись мнениями о роли молодежи в будущей деятельности Движения неприсоединения.

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Версия на английском языке Uganda studies experience of Azerbaijan's chairmanship in Non-Aligned Movement
Версия на азербайджанском языке Uqanda Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədrlik təcrübəsini öyrənir

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