Уганда изучает опыт председательства Азербайджана в Движении неприсоединения

Делегация постоянного представителя Уганды в ООН и высокопоставленных сотрудников Министерства иностранных дел Уганды посетила Баку с целью изучения опыта председательства Азербайджана в Движении неприсоединения.

Делегация постоянного представителя Уганды в ООН и высокопоставленных сотрудников Министерства иностранных дел Уганды посетила Баку с целью изучения опыта председательства Азербайджана в Движении неприсоединения.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что на встречах, проведенных в рамках визита, были обсуждены вопросы подготовки к 19-му саммиту Движения неприсоединения, который планируется провести в Кампале (Уганда) в декабре 2023 года, и положительный опыт Азербайджана по эффективной организации председательства в Движении.

Делегация Уганды также провела встречу с руководством Аппарата Милли Меджлиса Азербайджана.

Позже гости провели встречу с руководством Молодежной организации Движения неприсоединения и представителями азербайджанского отделения организации и обменялись мнениями о роли молодежи в будущей деятельности Движения неприсоединения.