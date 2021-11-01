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Учрежден совет генпрокуроров тюркоязычных стран

Учрежден совет генпрокуроров тюркоязычных стран В Баку проходит заседание Совета генеральных прокуроров стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Внешняя политика
1 ноября 2021 г. 11:38
Учрежден совет генпрокуроров тюркоязычных стран
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В Баку проходит заседание Совета генеральных прокуроров стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Как сообщает Report, в заседании на высшем уровне принимают участие генпрокуроры Турции, Узбекистана, Казахстана и Киргизии, заместитель генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств, президент Международной ассоциации прокуроров и др.

В мероприятии также принимают участие послы стран-участников и посол Венгрии в Азербайджане.

Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев открыл мероприятие, доведя до внимания важность расширения взаимного и плодотворного сотрудничества между правоохранительными органами тюркского мира. По его словам, создаваемый на основе дружбы и братства Совет будет реагировать на новые, опасные угрозы региональной безопасности, миру и стабильности, превратится в эффективное средство развития имеющегося потенциала и координирования взаимной деятельности.

Затем К. Алиев передал участникам заседания приветствия главы государства Ильхама Алиева и поздравления в связи с созданием Совета.

После было продемонстрировано видеообращение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам мероприятия.

Заместитель генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Мирвохид Азимов отметил значимость учреждаемого Совета для развития сотрудничества тюркоязычных стран, в частности, в борьбе с терроризмом.

Приглашенный гость заседания президент Международной ассоциации прокуроров Чол-Кью Хван обратил внимание на важность совместных платформ в борьбе против региональных угроз.

После выступлений состоялась церемония подписания положения Совета генеральных прокуроров стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

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Версия на английском языке ФотоCouncil of Prosecutors General of Turkic-speaking countries established
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkdilli Dövlətlərin Baş Prokurorları Şurası təsis edilib

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