Игорь Коротченко: Те, кто убивает гражданское население, стариков и детей является международным преступником

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Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Убийство гражданского населения – преступление против человечности, не имеет срока давности. Как сообщает Report, об этом заявил российский военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя массовые убийства мирного населения в Ходжалы.

"Пока живы те, кто убивал, они должны быть в уголовном плане преследуемы, объявлены в международный розыск. Те, кто убивает гражданское население, стариков и детей является международным преступником. Масштабы таких убийств, тех, кто пытался покинуть город – тут есть все признаки геноцида. Это не может быть кем-то оспорено или подвергнуто сомнению, это базис международного права», - сказал И.Коротченко.