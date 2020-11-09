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Тюркский Совет поздравил Азербайджан с Днем флага

Тюркский Совет поздравил Азербайджан с Днем флага ”Сердечно поздравляю братский азербайджанский народ и правительство с 9 ноября – Днем государственного флага Азербайджанской Республики".
Внешняя политика
9 ноября 2020 г. 11:06
Тюркский Совет поздравил Азербайджан с Днем флага

”Сердечно поздравляю братский азербайджанский народ и правительство с 9 ноября – Днем государственного флага Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме генерального секретаря Тюркского совета Багдада Амреева.

“По случаю этого знаменательного дня хотим еще раз подчеркнуть особый смысл, который несет флаг Азербайджана. Синяя полоса символизирует тюркское наследие Азербайджана, красная полоса подчеркивает прогресс, достигнутый в создании независимого и современного государства, а зеленая полоса символизирует исламское наследие страны.

Каждый день перед зданием Тюркского совета гордо развевается флаг Азербайджана наряду с национальными флагами других тюркских государств, напоминая нам о единстве и общем славном прошлом наших братских наций.

В чрезвычайно важный для азербайджанской нации день Тюркский совет еще раз отмечает, что стоит плечом к плечу с Азербайджаном и народом Азербайджана, поддерживает справедливую борьбу за обеспечение суверенитета и желает видеть на всех освобожденных землях победоносный флаг Азербайджана”.

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Версия на азербайджанском языке Türk Şurasından Bayraq Günü təbriki

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