ТюркПА будет наблюдать за президентскими и парламентскими выборами в Турции

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Международная наблюдательная миссия Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) 24 июня будет наблюдать за внеочередными президентскими и парламентскими выборами в Турции.

Как сообщили Report в ТюркПА, в состав миссии входят члены парламентов Казахстана, Кыргызстана и Азербайджана.

Наблюдатели посетят несколько пунктов в Анкаре для наблюдения за голосованием на месте.

22 июня запланированы встречи членов наблюдательной миссии с зампредседателя Республиканской народной партии (CHP) Текином Бинголем, председателем Высшего избирательного совета Сади Гювеном, зампредседателя Партии националистического движения (MHP) Мевлютом Каракая, зампредседателя Партии справедливости и развития (АКР) Наджи Бостанджи.

25 июня члены наблюдательной миссии ТюркПА проведут пресс-конференцию по итогам выборов.