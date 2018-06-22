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    ТюркПА будет наблюдать за президентскими и парламентскими выборами в Турции

    25 июня члены наблюдательной миссии ТюркПА проведут пресс-конференцию по итогам выборов

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Международная наблюдательная миссия Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) 24 июня будет наблюдать за внеочередными президентскими и парламентскими выборами в Турции.

    Как сообщили Report в ТюркПА, в состав миссии входят члены парламентов Казахстана, Кыргызстана и Азербайджана.

    Наблюдатели посетят несколько пунктов в Анкаре для наблюдения за голосованием на месте.

    22 июня запланированы встречи членов наблюдательной миссии с зампредседателя Республиканской народной партии (CHP) Текином Бинголем, председателем Высшего избирательного совета Сади Гювеном, зампредседателя Партии националистического движения (MHP) Мевлютом Каракая, зампредседателя Партии справедливости и развития (АКР) Наджи Бостанджи.

    25 июня члены наблюдательной миссии ТюркПА проведут пресс-конференцию по итогам выборов.

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