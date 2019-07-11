Дональд Туск: Сотрудничество со странами Восточного партнерства будет усилено

“Евросоюз усилит сотрудничество со странами-членами "Восточного партнерства".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом президент Совета Евросоюза Дональд Туск сказал в Батуми на международной конференции, посвященной 10-летнему юбилею программы "Восточного партнерства".

Он сказал, что будут просмотрены новые возможности для продолжения и усиления политической и экономической интеграции со странами-партнерами: "Для большего усиления сотрудничества наряду с государствами, требуется поддержка гражданского общества и деловой общественности. Успешность программы "Восточного партнёрства" демонстрирует нынешнее положение".

Отметим, что программа "Восточное партнерство" (“European neighbourhourd”) – один из проектов ЕС. Программа вступила в силу 7 мая 2008 года на саммите структуры в Праге. Проект было предложено Польшей и Швецией. Программа является новой инициативой для усиления отношений между ЕС и шестью странами (Азербайджан, Беларусь, Армения, Грузия, Молдова и Украина). Основная цель Восточного партнерства заключается в сближении между ЕС и 6 постсоветскими странами, поощрении стабильности, хорошем управлении и экономическом развитии. Эта инициатива основывается на общие ценности такие, как демократия, верховенство закона, права человека и уважение к основным свободам, рыночная экономика и устойчивое развитие.